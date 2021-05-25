В 14 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 24 мая, подтвердили 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 326, сообщили во вторник в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 74 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 33 739 калужан.

Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 334 калужанина.

На лечении остаются 1253 человека.

В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 12 - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 369 (-4 к предыдущему дню),

Обнинск – 110 (-7),

Боровский район – 105 (-5),

Кировский район – 101 (-5),

Дзержинский район – 95 (-7),

Малоярославецкий район – 85 (-4),

Сухиничский район – 78 (-4),

Козельский район – 64 (-3),

Жуковский район – 55 (-2),

Людиновский район – 46 (-2),

Медынский район – 21 (-2),

Думиничский район – 15 (-1),

Тарусский район – 15 (+1),

Юхновский район – 13 (+2),

Бабынинский район – 11 (+1),

Хвастовичский район – 11 (+1),

Ферзиковский район – 10 (+2),

Перемышльский район – 9 (+2),

Жиздринский район – 8 (+2),

Спас-Деменский район – 7 (+2),

Мещовский район – 6 (+2),

Мосальский район - 5 (+1),

Куйбышевский район – 4 (+1),

Ульяновский район – 4 (+1),

Барятинский район – 3 (+1),

Износковский район – 3 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 24 мая 2021 года.

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