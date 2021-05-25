В 14 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 24 мая, подтвердили 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 326, сообщили во вторник в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 74 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 33 739 калужан.
Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 334 калужанина.
На лечении остаются 1253 человека.
В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 12 - снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 369 (-4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 110 (-7),
- Боровский район – 105 (-5),
- Кировский район – 101 (-5),
- Дзержинский район – 95 (-7),
- Малоярославецкий район – 85 (-4),
- Сухиничский район – 78 (-4),
- Козельский район – 64 (-3),
- Жуковский район – 55 (-2),
- Людиновский район – 46 (-2),
- Медынский район – 21 (-2),
- Думиничский район – 15 (-1),
- Тарусский район – 15 (+1),
- Юхновский район – 13 (+2),
- Бабынинский район – 11 (+1),
- Хвастовичский район – 11 (+1),
- Ферзиковский район – 10 (+2),
- Перемышльский район – 9 (+2),
- Жиздринский район – 8 (+2),
- Спас-Деменский район – 7 (+2),
- Мещовский район – 6 (+2),
- Мосальский район - 5 (+1),
- Куйбышевский район – 4 (+1),
- Ульяновский район – 4 (+1),
- Барятинский район – 3 (+1),
- Износковский район – 3 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 24 мая 2021 года.
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