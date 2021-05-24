В Калужской области 48 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 35 326, сообщает в понедельник, 24 мая, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 74 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 33 739 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 334 жителя нашего региона.

На лечении остается 1253 человека.

По всей России за сутки выявлены 8406 случаев коронавируса. За весь период - 5 009 911. Выписаны за сутки – 6450, за весь период – 4 624 212. За последние сутки умерли 319 человек, за все время – 118 801.

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