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В Калужской области 48 человек заболели коронавирусом за сутки

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 24.05.2021 11:41 0 927
В Калужской области 48 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 35 326, сообщает в понедельник, 24 мая, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 74 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 33 739 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 334 жителя нашего региона.

На лечении остается 1253 человека.

По всей России за сутки выявлены 8406 случаев коронавируса. За весь период - 5 009 911. Выписаны за сутки – 6450, за весь период – 4 624 212. За последние сутки умерли 319 человек, за все время – 118 801.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 24.05.2021 11:41 0 927
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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