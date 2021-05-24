В 20 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 23 мая, подтвердили 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 278, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 33 665 калужан.

Зафиксировваны три новые смерти. Скончались 79-летний житель Перемышльского района, 70-летний пациент из Козельского района и 41-летний житель Дзержинского района. В списке жертв ковида теперь 334 калужанина.

На лечении остаются 1279 человек.

В четырех районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 20 - снизилось, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 373 (-9 к предыдущему дню),

Обнинск – 117 (+2),

Боровский район – 110 (-1),

Кировский район – 106 (-1),

Дзержинский район – 102 (+1),

Малоярославецкий район – 89 (+1),

Сухиничский район – 82 (+3),

Козельский район – 67 (0),

Жуковский район – 57 (-3),

Людиновский район – 48 (-4),

Медынский район – 23 (-1),

Думиничский район – 16 (-1),

Тарусский район – 14 (-1),

Юхновский район – 11 (-1),

Бабынинский район – 10 (-1),

Хвастовичский район – 10 (0),

Ферзиковский район – 8 (-1),

Перемышльский район – 7 (-1),

Жиздринский район – 6 (-1),

Спас-Деменский район – 5 (-2),

Мещовский район – 4 (-2),

Мосальский район - 4 (-2),

Куйбышевский район – 3 (-2),

Ульяновский район – 3 (-1),

Барятинский район – 2 (-1),

Износковский район – 2 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 мая 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.