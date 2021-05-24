В 20 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в воскресенье, 23 мая, подтвердили 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 278, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 33 665 калужан.
Зафиксировваны три новые смерти. Скончались 79-летний житель Перемышльского района, 70-летний пациент из Козельского района и 41-летний житель Дзержинского района. В списке жертв ковида теперь 334 калужанина.
На лечении остаются 1279 человек.
В четырех районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 20 - снизилось, в двух - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 373 (-9 к предыдущему дню),
- Обнинск – 117 (+2),
- Боровский район – 110 (-1),
- Кировский район – 106 (-1),
- Дзержинский район – 102 (+1),
- Малоярославецкий район – 89 (+1),
- Сухиничский район – 82 (+3),
- Козельский район – 67 (0),
- Жуковский район – 57 (-3),
- Людиновский район – 48 (-4),
- Медынский район – 23 (-1),
- Думиничский район – 16 (-1),
- Тарусский район – 14 (-1),
- Юхновский район – 11 (-1),
- Бабынинский район – 10 (-1),
- Хвастовичский район – 10 (0),
- Ферзиковский район – 8 (-1),
- Перемышльский район – 7 (-1),
- Жиздринский район – 6 (-1),
- Спас-Деменский район – 5 (-2),
- Мещовский район – 4 (-2),
- Мосальский район - 4 (-2),
- Куйбышевский район – 3 (-2),
- Ульяновский район – 3 (-1),
- Барятинский район – 2 (-1),
- Износковский район – 2 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 мая 2021 года.
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