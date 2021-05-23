В Калужской области три человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 334, сообщили KP40 в воскресенье, 23 мая, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены также 50 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 35 278.

Выздоровели еще 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 33 665 калужан.

На лечении остается 1279 человек.

По всей России за сутки выявлен 8951 случай коронавируса. За весь период - 5 001 505. Выписаны за сутки – 7297, за весь период – 4 617 762. За последние сутки умерли 357 человек, за все время – 118 482.

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