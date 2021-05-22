В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в субботу, 22 мая, подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 228, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 33 588 калужан.
Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 331 калужанин.
На лечении остаются 1309 человек.
В пяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 18 - снизилось, в трех - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 382 (-3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 115 (-2),
- Боровский район – 111 (-2),
- Кировский район – 107 (-3),
- Дзержинский район – 101 (-3),
- Малоярославецкий район – 88 (+1),
- Сухиничский район – 79 (+3),
- Козельский район – 67 (+3),
- Жуковский район – 60 (-3),
- Людиновский район – 52 (+2),
- Медынский район – 24 (-2),
- Думиничский район – 17 (-1),
- Тарусский район – 15 (+1),
- Юхновский район – 12 (-1),
- Бабынинский район – 11 (-1),
- Хвастовичский район – 10 (-2),
- Ферзиковский район – 9 (-2),
- Перемышльский район – 8 (-2),
- Жиздринский район – 7 (-2),
- Спас-Деменский район – 7 (-2),
- Мещовский район – 6 (-1),
- Мосальский район - 6 (0),
- Куйбышевский район – 5 (0),
- Ульяновский район – 4 (-1),
- Барятинский район – 3 (-1),
- Износковский район – 3 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 мая 2021 года.
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