В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в субботу, 22 мая, подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 228, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 33 588 калужан.

Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 331 калужанин.

На лечении остаются 1309 человек.

В пяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 18 - снизилось, в трех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 382 (-3 к предыдущему дню),

Обнинск – 115 (-2),

Боровский район – 111 (-2),

Кировский район – 107 (-3),

Дзержинский район – 101 (-3),

Малоярославецкий район – 88 (+1),

Сухиничский район – 79 (+3),

Козельский район – 67 (+3),

Жуковский район – 60 (-3),

Людиновский район – 52 (+2),

Медынский район – 24 (-2),

Думиничский район – 17 (-1),

Тарусский район – 15 (+1),

Юхновский район – 12 (-1),

Бабынинский район – 11 (-1),

Хвастовичский район – 10 (-2),

Ферзиковский район – 9 (-2),

Перемышльский район – 8 (-2),

Жиздринский район – 7 (-2),

Спас-Деменский район – 7 (-2),

Мещовский район – 6 (-1),

Мосальский район - 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Ульяновский район – 4 (-1),

Барятинский район – 3 (-1),

Износковский район – 3 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 мая 2021 года.

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