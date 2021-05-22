В Калужской области 51 человек заболел коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 35 228, сообщает в субботу, 22 мая, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 33 588 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 331 житель нашего региона.

На лечении остается 1309 человек.

По всей России за сутки выявлен 8709 случаев коронавируса. За весь период - 4 992 554. Выписаны за сутки – 9345, за весь период – 4 610 465. За последние сутки умерли 386 человек, за все время – 118 125.

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