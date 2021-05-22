В 13 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в пятницу, 21 мая, подтвердили 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 177, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 70 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 33 513 калужан.
Зафиксированы две новые смерти. Скончались 65-летний житель Калуги и 66-летний пациент из Жиздринского района. В списке жертв ковида теперь 331 калужанин.
На лечении остаются 1333 человека.
В 13 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 11 - снизилось, в двух - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 385 (-2 к предыдущему дню),
- Обнинск – 117 (-8),
- Боровский район – 113 (+2),
- Кировский район – 110 (-2),
- Дзержинский район – 104 (-3),
- Малоярославецкий район – 87 (-8),
- Сухиничский район – 76 (-10),
- Козельский район – 64 (-3),
- Жуковский район – 63 (+1),
- Людиновский район – 50 (-1),
- Медынский район – 26 (-1),
- Думиничский район – 18 (-2),
- Тарусский район – 14 (+1),
- Юхновский район – 13 (-2),
- Бабынинский район – 12 (+1),
- Хвастовичский район – 12 (+1),
- Ферзиковский район – 11 (+1),
- Перемышльский район – 10 (+1),
- Жиздринский район – 9 (+1),
- Спас-Деменский район – 9 (+1),
- Мещовский район – 7 (0),
- Мосальский район - 6 (0),
- Куйбышевский район – 5 (+1),
- Ульяновский район – 5 (+2),
- Барятинский район – 4 (+2),
- Износковский район – 3 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 мая 2021 года.
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