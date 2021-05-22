В 13 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 21 мая, подтвердили 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 177, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 70 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 33 513 калужан.

Зафиксированы две новые смерти. Скончались 65-летний житель Калуги и 66-летний пациент из Жиздринского района. В списке жертв ковида теперь 331 калужанин.

На лечении остаются 1333 человека.

В 13 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 11 - снизилось, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 385 (-2 к предыдущему дню),

Обнинск – 117 (-8),

Боровский район – 113 (+2),

Кировский район – 110 (-2),

Дзержинский район – 104 (-3),

Малоярославецкий район – 87 (-8),

Сухиничский район – 76 (-10),

Козельский район – 64 (-3),

Жуковский район – 63 (+1),

Людиновский район – 50 (-1),

Медынский район – 26 (-1),

Думиничский район – 18 (-2),

Тарусский район – 14 (+1),

Юхновский район – 13 (-2),

Бабынинский район – 12 (+1),

Хвастовичский район – 12 (+1),

Ферзиковский район – 11 (+1),

Перемышльский район – 10 (+1),

Жиздринский район – 9 (+1),

Спас-Деменский район – 9 (+1),

Мещовский район – 7 (0),

Мосальский район - 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (+1),

Ульяновский район – 5 (+2),

Барятинский район – 4 (+2),

Износковский район – 3 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 мая 2021 года.

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