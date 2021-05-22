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В 13 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.05.2021 09:50 0 166
В 13 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 21 мая, подтвердили 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 177, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 70 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 33 513 калужан.

Зафиксированы две новые смерти. Скончались 65-летний житель Калуги и 66-летний пациент из Жиздринского района. В списке жертв ковида теперь 331 калужанин.

На лечении остаются 1333 человека.

В 13 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 11 - снизилось, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 385 (-2 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 117 (-8),
  • Боровский район – 113 (+2),
  • Кировский район – 110 (-2),
  • Дзержинский район – 104 (-3),
  • Малоярославецкий район – 87 (-8),
  • Сухиничский район – 76 (-10),
  • Козельский район – 64 (-3),
  • Жуковский район – 63 (+1),
  • Людиновский район – 50 (-1),
  • Медынский район – 26 (-1),
  • Думиничский район – 18 (-2),
  • Тарусский район – 14 (+1),
  • Юхновский район – 13 (-2),
  • Бабынинский район – 12 (+1),
  • Хвастовичский район – 12 (+1),
  • Ферзиковский район – 11 (+1),
  • Перемышльский район – 10 (+1),
  • Жиздринский район – 9 (+1),
  • Спас-Деменский район – 9 (+1),
  • Мещовский район – 7 (0),
  • Мосальский район - 6 (0),
  • Куйбышевский район – 5 (+1),
  • Ульяновский район – 5 (+2),
  • Барятинский район – 4 (+2),
  • Износковский район – 3 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 мая 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 мая 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.05.2021 09:50 0 166
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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