В Калужской области еще два человека скончались от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 331, сообщили KP40 в пятницу, 21 мая, в федеральном оперативном штабе.
Выявлены также 49 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 35 177.
Выздоровели еще 73 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 33 513 калужан.
На лечении остаются 1333 человека.
По всей России за сутки выявлены 8937 случаев коронавируса. За весь период - 4 983 845. Выписаны за сутки – 9350, за весь период – 4 601 120. За последние сутки умерли 389 человек, за все время – 117 739.
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