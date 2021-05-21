В 15 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в четверг, 20 мая, подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 128, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 70 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 33 440 калужан.

Зафиксированы две новые смерти. Скончались 62-летний житель Обнинска и 81-летний пациент из Сухиничского района. В списке жертв ковида теперь 329 калужан.

На лечении остаются 1359 человек.

В шести районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 15 - снизилось, в пяти - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 387 (-6 к предыдущему дню),

Обнинск – 125 (-2),

Кировский район – 112 (-2),

Боровский район – 111 (-1),

Дзержинский район – 107 (-2),

Малоярославецкий район – 95 (+3),

Сухиничский район – 86 (-3),

Козельский район – 67 (+2),

Жуковский район – 62 (+1),

Людиновский район – 51 (-3),

Медынский район – 27 (-2),

Думиничский район – 20 (-2),

Юхновский район – 15 (-2),

Тарусский район – 13 (-1),

Бабынинский район – 11 (-1),

Хвастовичский район – 11 (-1),

Ферзиковский район – 10 (0),

Перемышльский район – 9 (0),

Жиздринский район – 8 (0),

Спас-Деменский район – 8 (+1),

Мещовский район – 7 (+1),

Мосальский район - 6 (+1),

Куйбышевский район – 4 (0),

Ульяновский район – 3 (-1),

Барятинский район – 2 (-1),

Износковский район – 2 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 мая 2021 года.

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