В 15 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в четверг, 20 мая, подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 128, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 70 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 33 440 калужан.
Зафиксированы две новые смерти. Скончались 62-летний житель Обнинска и 81-летний пациент из Сухиничского района. В списке жертв ковида теперь 329 калужан.
На лечении остаются 1359 человек.
В шести районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 15 - снизилось, в пяти - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 387 (-6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 125 (-2),
- Кировский район – 112 (-2),
- Боровский район – 111 (-1),
- Дзержинский район – 107 (-2),
- Малоярославецкий район – 95 (+3),
- Сухиничский район – 86 (-3),
- Козельский район – 67 (+2),
- Жуковский район – 62 (+1),
- Людиновский район – 51 (-3),
- Медынский район – 27 (-2),
- Думиничский район – 20 (-2),
- Юхновский район – 15 (-2),
- Тарусский район – 13 (-1),
- Бабынинский район – 11 (-1),
- Хвастовичский район – 11 (-1),
- Ферзиковский район – 10 (0),
- Перемышльский район – 9 (0),
- Жиздринский район – 8 (0),
- Спас-Деменский район – 8 (+1),
- Мещовский район – 7 (+1),
- Мосальский район - 6 (+1),
- Куйбышевский район – 4 (0),
- Ульяновский район – 3 (-1),
- Барятинский район – 2 (-1),
- Износковский район – 2 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 мая 2021 года.
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