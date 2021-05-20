Два жителя Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 329, сообщили KP40 в четверг, 20 мая, в федеральном оперативном штабе.

Выявлен также 51 новый случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 35 128.

Выздоровели еще 70 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 33 440 калужан.

На лечении остаются 1359 человек.

По всей России за сутки выявлены 9232 случая коронавируса. За весь период - 4 974 908. Выписаны за сутки – 9983, за весь период – 4 591 770. За последние сутки умерли 396 человек, за все время – 117 361.

Тем временем

Премия в 9 миллионов: министра здравоохранения Калужской области Алана Цкаева проверила прокуратура. Подробности.

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