В 13 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в среду, 19 мая, подтвердили 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 077, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 67 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 33 370 калужан.
Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 327 калужан.
На лечении остаются 1380 человек.
В 11 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в двух - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 393 (-5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 127 (-2),
- Кировский район – 114 (-3),
- Боровский район – 112 (-3),
- Дзержинский район – 109 (-2),
- Малоярославецкий район – 92 (+3),
- Сухиничский район – 89 (+1),
- Козельский район – 65 (-2),
- Жуковский район – 61 (-2),
- Людиновский район – 54 (-2),
- Медынский район – 29 (-2),
- Думиничский район – 22 (-2),
- Юхновский район – 17 (-2),
- Тарусский район – 14 (-1),
- Бабынинский район – 12 (-1),
- Хвастовичский район – 12 (+2),
- Ферзиковский район – 10 (+1),
- Перемышльский район – 9 (+1),
- Жиздринский район – 8 (+1),
- Спас-Деменский район – 7 (0),
- Мещовский район – 6 (+1),
- Мосальский район - 5 (+1),
- Куйбышевский район – 4 (+1),
- Ульяновский район – 4 (+1),
- Барятинский район – 3 (+1),
- Износковский район – 2 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 мая 2021 года.
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