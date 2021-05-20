В 13 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в среду, 19 мая, подтвердили 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 077, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 67 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 33 370 калужан.

Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 327 калужан.

На лечении остаются 1380 человек.

В 11 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 393 (-5 к предыдущему дню),

Обнинск – 127 (-2),

Кировский район – 114 (-3),

Боровский район – 112 (-3),

Дзержинский район – 109 (-2),

Малоярославецкий район – 92 (+3),

Сухиничский район – 89 (+1),

Козельский район – 65 (-2),

Жуковский район – 61 (-2),

Людиновский район – 54 (-2),

Медынский район – 29 (-2),

Думиничский район – 22 (-2),

Юхновский район – 17 (-2),

Тарусский район – 14 (-1),

Бабынинский район – 12 (-1),

Хвастовичский район – 12 (+2),

Ферзиковский район – 10 (+1),

Перемышльский район – 9 (+1),

Жиздринский район – 8 (+1),

Спас-Деменский район – 7 (0),

Мещовский район – 6 (+1),

Мосальский район - 5 (+1),

Куйбышевский район – 4 (+1),

Ульяновский район – 4 (+1),

Барятинский район – 3 (+1),

Износковский район – 2 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 мая 2021 года.

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