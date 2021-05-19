В Калужской области за сутки подтвердили 52 новых случая коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили 52 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 35 077, сообщает в среду, 18 мая, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 67 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 33 370 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 327 жителей нашего региона.

На лечении остаются 1380 человек.

По всей России за сутки выявлены 7920 случаев коронавируса. За весь период - 4 965 676. Выписан за сутки – 9561, за весь период – 4 581 787. За последние сутки умерли 390 человек, за все время – 116 965.

Тем временем

Власти Калужской области разрешили присутствие родителей на выпускных вечерах в школах и детских садах. Подробности.

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