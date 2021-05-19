В 17 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области во вторник, 18 мая, подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 025, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 65 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 33 303 калужанина.

Зафиксированы три новые смерти. Скончались два жителя Калуги 62 и 79 лет, а также пациент из Хвастовичского района 80 лет. В списке жертв ковида теперь 327 калужан.

На лечении остаются 1395 человек.

В семи районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 398 (-18 к предыдущему дню),

Обнинск – 129 (+5),

Кировский район – 117 (+7),

Боровский район – 115 (-6),

Дзержинский район – 111 (+16),

Малоярославецкий район – 89 (-4),

Сухиничский район – 88 (+6),

Козельский район – 67 (-8),

Жуковский район – 63 (+8),

Людиновский район – 56 (-2),

Медынский район – 31 (-4),

Думиничский район – 24 (-2),

Юхновский район – 19 (0),

Тарусский район – 15 (+2),

Бабынинский район – 13 (+2),

Хвастовичский район – 10 (-5),

Ферзиковский район – 9 (-1),

Перемышльский район – 8 (-1),

Жиздринский район – 7 (-1),

Спас-Деменский район – 7 (0),

Мещовский район – 5 (-1),

Мосальский район - 4 (-2),

Куйбышевский район – 3 (-2),

Ульяновский район – 3 (-1),

Барятинский район – 2 (-1),

Износковский район – 2 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 мая 2021 года.

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