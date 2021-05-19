В 17 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области во вторник, 18 мая, подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 025, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 65 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 33 303 калужанина.
Зафиксированы три новые смерти. Скончались два жителя Калуги 62 и 79 лет, а также пациент из Хвастовичского района 80 лет. В списке жертв ковида теперь 327 калужан.
На лечении остаются 1395 человек.
В семи районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось, в двух - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 398 (-18 к предыдущему дню),
- Обнинск – 129 (+5),
- Кировский район – 117 (+7),
- Боровский район – 115 (-6),
- Дзержинский район – 111 (+16),
- Малоярославецкий район – 89 (-4),
- Сухиничский район – 88 (+6),
- Козельский район – 67 (-8),
- Жуковский район – 63 (+8),
- Людиновский район – 56 (-2),
- Медынский район – 31 (-4),
- Думиничский район – 24 (-2),
- Юхновский район – 19 (0),
- Тарусский район – 15 (+2),
- Бабынинский район – 13 (+2),
- Хвастовичский район – 10 (-5),
- Ферзиковский район – 9 (-1),
- Перемышльский район – 8 (-1),
- Жиздринский район – 7 (-1),
- Спас-Деменский район – 7 (0),
- Мещовский район – 5 (-1),
- Мосальский район - 4 (-2),
- Куйбышевский район – 3 (-2),
- Ульяновский район – 3 (-1),
- Барятинский район – 2 (-1),
- Износковский район – 2 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 мая 2021 года.
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