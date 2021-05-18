В 15 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 17 мая, подтвердили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 34 971, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 62 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 33 238 калужан.

Зафиксированы две новые смерти. Скончались жители Калуги и Ферзиковского района, которым было по 63 года. В списке жертв ковида теперь 324 калужанина.

На лечении остаются 1409 человек.

В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 15 - снизилось, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 416 (-12 к предыдущему дню),

Обнинск – 124 (+3),

Боровский район – 121 (+4),

Кировский район – 110 (+15),

Дзержинский район – 95 (+15),

Малоярославецкий район – 93 (-13),

Сухиничский район – 82 (-8),

Козельский район – 75 (+13),

Людиновский район – 58 (-14),

Жуковский район – 55 (+4),

Медынский район – 35 (+3),

Думиничский район – 26 (+1),

Юхновский район – 19 (+3),

Хвастовичский район – 15 (-8),

Тарусский район – 13 (0),

Бабынинский район – 11 (-3),

Ферзиковский район – 10 (-2),

Перемышльский район – 9 (-2),

Жиздринский район – 8 (-2),

Спас-Деменский район – 7 (-2),

Мещовский район – 6 (-2),

Мосальский район - 6 (-1),

Куйбышевский район – 5 (-1),

Ульяновский район – 4 (-1),

Барятинский район – 3 (-1),

Износковский район – 3 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 мая 2021 года.

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