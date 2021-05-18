В 15 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 17 мая, подтвердили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 34 971, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 62 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 33 238 калужан.
Зафиксированы две новые смерти. Скончались жители Калуги и Ферзиковского района, которым было по 63 года. В списке жертв ковида теперь 324 калужанина.
На лечении остаются 1409 человек.
В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 15 - снизилось, в двух - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 416 (-12 к предыдущему дню),
- Обнинск – 124 (+3),
- Боровский район – 121 (+4),
- Кировский район – 110 (+15),
- Дзержинский район – 95 (+15),
- Малоярославецкий район – 93 (-13),
- Сухиничский район – 82 (-8),
- Козельский район – 75 (+13),
- Людиновский район – 58 (-14),
- Жуковский район – 55 (+4),
- Медынский район – 35 (+3),
- Думиничский район – 26 (+1),
- Юхновский район – 19 (+3),
- Хвастовичский район – 15 (-8),
- Тарусский район – 13 (0),
- Бабынинский район – 11 (-3),
- Ферзиковский район – 10 (-2),
- Перемышльский район – 9 (-2),
- Жиздринский район – 8 (-2),
- Спас-Деменский район – 7 (-2),
- Мещовский район – 6 (-2),
- Мосальский район - 6 (-1),
- Куйбышевский район – 5 (-1),
- Ульяновский район – 4 (-1),
- Барятинский район – 3 (-1),
- Износковский район – 3 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 мая 2021 года.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!