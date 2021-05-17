Два жителя Калужской области скончались от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 324, сообщили KP40 в понедельник, 17 мая, в федеральном оперативном штабе.
Выявлены также 53 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 34 971.
Выздоровели еще 62 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 33 238 калужан.
На лечении остается 1409 человек.
По всей России за сутки выявлены 9328 случаев коронавируса. За весь период - 4 949 573. Выписан за сутки – 7181, за весь период – 4 563 254. За последние сутки умерли 340 человек, за все время – 116 211.
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