В Калужской области 120 человек пострадали от укусов клещей за неделю

В Калужской области за неделю, с 10 по 16 мая, 120 человек обратились к врачам по поводу укусов клещей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди пострадавших 21 ребенок.

- Если клещ присосался, чаще это голова, подмышечная область, область живота, паха, внутренняя поверхность бедер, необходимо обратиться в лечебное учреждение, где вам квалифицированно его удалят, - пояснили в Роспотребнадзоре. - Каждый пострадавший может сдать клеща на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» для раннего и своевременного обращения к врачу и проведения антибиотикотерапии в случае положительного результата исследования инфицированности клеща. Исследования проводятся по адресу: г. Калуга, ул. Баррикад, д.181 с 8-00 час. до 16-00 час. (обеденный перерыв с 12-00 до 12-30) без выходных и праздничных дней. Справки по телефонам (4842) 55-01-09.

За прошлую неделю в лаборатории исследовали 89 клещей. В 12 случаях был выявлен клещевой иксодовый боррелиоз.