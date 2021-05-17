В Калуге две двойни родились за пять дней
С 11 по 15 мая в Калуге родились 122 ребенка. Из них 54 девочки и 68 мальчиков, сообщили в городском управлении ЗАГС.
Среди новорожденных были две двойни. Вес самого маленького ребенка составил 1300 граммов, а самого большого - 4600 граммов.
Самой молодой маме исполнилось 17 лет, а самой старшей - 44 года, самому молодому папе - 22 года, самому старшему - 47 лет.
Среди редких имен в ЗАГСе назвали следующие: Аделина, Есения, Мелисса, Алексий и Теона.
Также за это время управленим ЗАГС зарегистрирован 41 брак. Самой молодой невесте исполнилось 19 лет, а самой старшей - 62 года. Самому молодому жениху - 20 лет, а самому старшему - 57 лет.
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