В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в пятницу, 14 мая, подтвердили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 34 813, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 62 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 33 046 калужан.
Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 322 калужанина.
На лечении остаются 1445 человек.
В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 437 (+8 к предыдущему дню),
- Обнинск – 120 (-4),
- Боровский район – 116 (-5),
- Малоярославецкий район – 106 (-5),
- Кировский район – 98 (+1),
- Сухиничский район – 93 (+5),
- Дзержинский район – 86 (+3),
- Людиновский район – 75 (+3),
- Козельский район – 64 (-3),
- Жуковский район – 53 (+3),
- Медынский район – 35 (+1),
- Думиничский район – 26 (-1),
- Хвастовичский район – 23 (-1),
- Юхновский район – 21 (+1),
- Бабынинский район – 13 (-1),
- Тарусский район – 12 (-1),
- Ферзиковский район – 11 (-1),
- Перемышльский район – 10 (-1),
- Жиздринский район – 9 (-1),
- Спас-Деменский район – 9 (0),
- Мещовский район – 7 (-1),
- Мосальский район - 6 (-2),
- Куйбышевский район – 5 (-2),
- Ульяновский район – 4 (-2),
- Барятинский район – 3 (-2),
- Износковский район – 3 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 мая 2021 года.
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