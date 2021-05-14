В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 14 мая, подтвердили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 34 813, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 62 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 33 046 калужан.

Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 322 калужанина.

На лечении остаются 1445 человек.

В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 437 (+8 к предыдущему дню),

Обнинск – 120 (-4),

Боровский район – 116 (-5),

Малоярославецкий район – 106 (-5),

Кировский район – 98 (+1),

Сухиничский район – 93 (+5),

Дзержинский район – 86 (+3),

Людиновский район – 75 (+3),

Козельский район – 64 (-3),

Жуковский район – 53 (+3),

Медынский район – 35 (+1),

Думиничский район – 26 (-1),

Хвастовичский район – 23 (-1),

Юхновский район – 21 (+1),

Бабынинский район – 13 (-1),

Тарусский район – 12 (-1),

Ферзиковский район – 11 (-1),

Перемышльский район – 10 (-1),

Жиздринский район – 9 (-1),

Спас-Деменский район – 9 (0),

Мещовский район – 7 (-1),

Мосальский район - 6 (-2),

Куйбышевский район – 5 (-2),

Ульяновский район – 4 (-2),

Барятинский район – 3 (-2),

Износковский район – 3 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 мая 2021 года.

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