53 жителя Калужской области заразились коронавирусом за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили 53 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 34 813, сообщает в пятницу, 14 мая, федеральный оперативный штаб.
Выздоровели от ковида 62 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 33 046 калужан.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 322 жителя нашего региона.
На лечении остаются 1445 человек.
По всей России за сутки выявлены 9462 случая коронавируса. За весь период - 4 922 901. Выписаны за сутки – 9756, за весь период – 4 537 634. За последние сутки умерли 393 человека, за все время – 115 116.
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