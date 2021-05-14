53 жителя Калужской области заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 53 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 34 813, сообщает в пятницу, 14 мая, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 62 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 33 046 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 322 жителя нашего региона.

На лечении остаются 1445 человек.

По всей России за сутки выявлены 9462 случая коронавируса. За весь период - 4 922 901. Выписаны за сутки – 9756, за весь период – 4 537 634. За последние сутки умерли 393 человека, за все время – 115 116.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.