В 10 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 13 мая, подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 34 760, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 59 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 32 984 калужанина.

Подтверждены две новые смерти. Скончались 74-летний житель Калуги и 91-летний пациент из Думиничского района. В списке жертв ковида теперь 322 калужанина.

На лечении остаются 1454 человека.

В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось, в шести - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 429 (-2 к предыдущему дню),

Обнинск – 124 (+2),

Боровский район – 121 (+1),

Малоярославецкий район – 111 (+4),

Кировский район – 97 (-2),

Сухиничский район – 88 (+2),

Дзержинский район – 83 (+1),

Людиновский район – 72 (+2),

Козельский район – 67 (+2),

Жуковский район – 50 (-1),

Медынский район – 34 (-5),

Думиничский район – 27 (-4),

Хвастовичский район – 24 (-4),

Юхновский район – 20 (-5),

Бабынинский район – 14 (-2),

Тарусский район – 13 (-1),

Ферзиковский район – 12 (-1),

Перемышльский район – 11 (0),

Жиздринский район – 10 (0),

Спас-Деменский район – 9 (0),

Мещовский район – 8 (0),

Мосальский район - 8 (+1),

Куйбышевский район – 7 (+1),

Ульяновский район – 6 (0),

Барятинский район – 5 (+1),

Износковский район – 4 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 мая 2021 года.

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