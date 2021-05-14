В 10 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в четверг, 13 мая, подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 34 760, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 59 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 32 984 калужанина.
Подтверждены две новые смерти. Скончались 74-летний житель Калуги и 91-летний пациент из Думиничского района. В списке жертв ковида теперь 322 калужанина.
На лечении остаются 1454 человека.
В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось, в шести - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 429 (-2 к предыдущему дню),
- Обнинск – 124 (+2),
- Боровский район – 121 (+1),
- Малоярославецкий район – 111 (+4),
- Кировский район – 97 (-2),
- Сухиничский район – 88 (+2),
- Дзержинский район – 83 (+1),
- Людиновский район – 72 (+2),
- Козельский район – 67 (+2),
- Жуковский район – 50 (-1),
- Медынский район – 34 (-5),
- Думиничский район – 27 (-4),
- Хвастовичский район – 24 (-4),
- Юхновский район – 20 (-5),
- Бабынинский район – 14 (-2),
- Тарусский район – 13 (-1),
- Ферзиковский район – 12 (-1),
- Перемышльский район – 11 (0),
- Жиздринский район – 10 (0),
- Спас-Деменский район – 9 (0),
- Мещовский район – 8 (0),
- Мосальский район - 8 (+1),
- Куйбышевский район – 7 (+1),
- Ульяновский район – 6 (0),
- Барятинский район – 5 (+1),
- Износковский район – 4 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 мая 2021 года.
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