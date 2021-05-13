В четырех районах Калужской области резко выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в среду, 12 мая, подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 34 709, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За последние сутки выздоровели 57 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 32 925 калужан.
Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 320 калужан.
На лечении остаются 1464 человека.
В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось, в двух - осталось прежним. Отметим резкий рост количества пациентов в Малоярославецком, Медынском, Хвастовичском и Юхновском районах.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 431 (-5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 122 (-5),
- Боровский район – 120 (-5),
- Малоярославецкий район – 107 (+10),
- Кировский район – 99 (+3),
- Сухиничский район – 86 (+2),
- Дзержинский район – 82 (+4),
- Людиновский район – 70 (-1),
- Козельский район – 65 (-1),
- Жуковский район – 51 (-3),
- Медынский район – 39 (+10),
- Думиничский район – 31 (-3),
- Хвастовичский район – 28 (+8),
- Юхновский район – 25 (+8),
- Бабынинский район – 16 (-9),
- Тарусский район – 14 (+1),
- Ферзиковский район – 13 (-5),
- Перемышльский район – 11 (-3),
- Жиздринский район – 10 (-2),
- Спас-Деменский район – 9 (-2),
- Мещовский район – 8 (-2),
- Мосальский район - 7 (-1),
- Куйбышевский район – 6 (-1),
- Ульяновский район – 6 (0),
- Барятинский район – 4 (-1),
- Износковский район – 4 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 мая 2021 года.
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