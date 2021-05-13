В четырех районах Калужской области резко выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в среду, 12 мая, подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 34 709, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За последние сутки выздоровели 57 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 32 925 калужан.

Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 320 калужан.

На лечении остаются 1464 человека.

В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось, в двух - осталось прежним. Отметим резкий рост количества пациентов в Малоярославецком, Медынском, Хвастовичском и Юхновском районах.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 431 (-5 к предыдущему дню),

Обнинск – 122 (-5),

Боровский район – 120 (-5),

Малоярославецкий район – 107 (+10),

Кировский район – 99 (+3),

Сухиничский район – 86 (+2),

Дзержинский район – 82 (+4),

Людиновский район – 70 (-1),

Козельский район – 65 (-1),

Жуковский район – 51 (-3),

Медынский район – 39 (+10),

Думиничский район – 31 (-3),

Хвастовичский район – 28 (+8),

Юхновский район – 25 (+8),

Бабынинский район – 16 (-9),

Тарусский район – 14 (+1),

Ферзиковский район – 13 (-5),

Перемышльский район – 11 (-3),

Жиздринский район – 10 (-2),

Спас-Деменский район – 9 (-2),

Мещовский район – 8 (-2),

Мосальский район - 7 (-1),

Куйбышевский район – 6 (-1),

Ульяновский район – 6 (0),

Барятинский район – 4 (-1),

Износковский район – 4 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 мая 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.