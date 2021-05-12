В Калужской области за сутки 54 человека заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 34 709, сообщает в среду, 12 мая, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 57 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 32 925 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 320 жителей нашего региона.

На лечении остаются 1464 человека.

По всей России за сутки выявлены 8217 случаев коронавируса. За весь период - 4 905 059. Выписаны за сутки – 8614, за весь период – 4 518 529. За последние сутки умерли 355 человек, за все время – 114 331.