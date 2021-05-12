В 13 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области во вторник, 11 мая, подтвердили 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 34 655, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За последние сутки выздоровели 55 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 32 868 калужан.

Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 320 калужан.

На лечении остаются 1467 человек.

В семи районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в шести - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 436 (+3 к предыдущему дню),

Обнинск – 127 (+2),

Боровский район – 125 (+3),

Малоярославецкий район – 97 (-2),

Кировский район – 96 (+1),

Сухиничский район – 84 (0),

Дзержинский район – 78 (0),

Людиновский район – 71 (-1),

Козельский район – 66 (+4),

Жуковский район – 54 (+1),

Думиничский район – 34 (-2),

Медынский район – 29 (+5),

Бабынинский район – 25 (-4),

Хвастовичский район – 20 (-1),

Ферзиковский район – 18 (-1),

Юхновский район – 17 (-1),

Перемышльский район – 14 (-1),

Тарусский район – 13 (-1),

Жиздринский район – 12 (-1),

Спас-Деменский район – 11 (-1),

Мещовский район – 10 (-1),

Мосальский район - 8 (0),

Куйбышевский район – 7 (0),

Ульяновский район – 6 (0),

Барятинский район – 5 (0),

Износковский район – 4 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 мая 2021 года.

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