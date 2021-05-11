В Калужской области 56 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 34 655, сообщает во вторник, 11 мая, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 55 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 32 868 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 320 жителей нашего региона.

На лечении остаются 1467 человек.

По всей России за сутки выявлены 8115 случаев коронавируса. За весь период - 4 896 842. Выписаны за сутки – 7009, за весь период – 4 509 915. За последние сутки умерли 329 человек, за все время – 113 976.