В Калужской области 57 человек заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 34 436, сообщает в пятницу, 7 мая, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 49 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 32 647 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 317 жителей нашего региона.

На лечении остаются 1472 человека.

По всей России за сутки выявлены 8386 случаев коронавируса. За весь период - 4 863 514. Выписаны за сутки – 8022, за весь период – 4 480 360. За последние сутки умерли 376 человек, за все время – 112 622.