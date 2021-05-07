В Калужской области 57 человек заразились коронавирусом за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 34 436, сообщает в пятницу, 7 мая, федеральный оперативный штаб.
Выздоровели от ковида 49 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 32 647 калужан.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 317 жителей нашего региона.
На лечении остаются 1472 человека.
По всей России за сутки выявлены 8386 случаев коронавируса. За весь период - 4 863 514. Выписаны за сутки – 8022, за весь период – 4 480 360. За последние сутки умерли 376 человек, за все время – 112 622.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!