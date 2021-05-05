В Калуге обсудят находящиеся на Оке очистные сооружения

В Калуге управление городского хозяйства проведет общественные обсуждения по поводу оценки воздействия на окружающую среду очистных сооружений вдоль реки Оки. Об этом сообщает городская управа в среду, 5 мая.

Обсуждение состоится 8 июня.

- Доступ к проекту, а также замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц принимаются по адресу: ул.Салтыкова-Щедрина д. 80, здание ГП Калужской области «Калугаоблводоканал», кабинет отдела экологии, с 7 мая по 7 июня, с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 по рабочим дням, - отмечают в горуправе. - Либо на электронный адрес: n.vasilyeva@kalugaoblvodokanal.ru

Замечания и предложения планируется рассмотреть на июньском обсуждении.