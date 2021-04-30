В Калужской области подорожали сметана, капуста, морковь и колбаса

За последнюю неделю в Калужской области наблюдается изменение цен на некоторые продукты. В пятницу, 30 апреля, об этом сообщили на совещании оперативного штаба, которое провел заместитель министра конкурентной политики региона Николай ВЛАДИМИРОВ.

С 21 по 28 апреля в магазинах уменьшились цены на муку пшеничную – на 1,28%, пшено – на 1,5%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 0,37%, свинину – на 1%, маргарин – на 1,95%. Увеличились цены на сметану на 0,48%, капусту свежую – на 5,8%, морковь – на 1,97%, колбасу сырокопченую – на 1,8%.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 45,02 руб./кг, масло подсолнечное – 92,91 руб./кг, на яйца куриные – 72,69 руб./дес.

Минимальные цены (по состоянию на 26 апреля) среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на колбасу вареную, консервы мясные и овощные для детского питания, масло подсолнечное, смеси сухие молочные для детского питания, яйца куриные, сахар-песок, печенье, муку пшеничную, крупу гречневую-ядрицу, помидоры.

Дефицита продовольственных товаров на территории области нет.

На рынке нефтепродуктов с 21 по 28 апреля оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область (по состоянию на 19 апреля) занимала 7-е место по бензину автомобильному (46,67 руб./л) и 2-е место по дизельному топливу (47,11 руб./л).