В 21 районе Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области во вторник, 27 апреля, подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 897, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 69 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 32 070 калужан.
Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 311 калужан.
На лечении остаются 1516 человек.
В пяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 21 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 429 (+11 к предыдущему дню),
- Обнинск – 119 (-2),
- Боровский район – 112 (-3),
- Малоярославецкий район – 92 (+2),
- Людиновский район – 85 (+13),
- Дзержинский район – 79 (-4),
- Кировский район – 71 (+8),
- Сухиничский район – 67 (+2),
- Козельский район – 65 (-10),
- Жуковский район – 55 (-2),
- Думиничский район – 50 (-4),
- Бабынинский район – 47 (-3),
- Медынский район – 41 (-5),
- Тарусский район – 32 (-2),
- Ферзиковский район – 27 (-1),
- Перемышльский район – 23 (-3),
- Юхновский район – 20 (-3),
- Жиздринский район – 18 (-3),
- Хвастовичский район – 16 (-1),
- Спас-Деменский район – 15 (-1),
- Мещовский район – 13 (-1),
- Мосальский район - 11 (-2),
- Куйбышевский район – 9 (-1),
- Ульяновский район – 8 (-1),
- Износковский район – 7 (-1),
- Барятинский район – 5 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 27 апреля 2021 года.
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