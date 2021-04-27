В 21 районе Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 27 апреля, подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 897, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 69 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 32 070 калужан.

Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 311 калужан.

На лечении остаются 1516 человек.

В пяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 21 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 429 (+11 к предыдущему дню),

Обнинск – 119 (-2),

Боровский район – 112 (-3),

Малоярославецкий район – 92 (+2),

Людиновский район – 85 (+13),

Дзержинский район – 79 (-4),

Кировский район – 71 (+8),

Сухиничский район – 67 (+2),

Козельский район – 65 (-10),

Жуковский район – 55 (-2),

Думиничский район – 50 (-4),

Бабынинский район – 47 (-3),

Медынский район – 41 (-5),

Тарусский район – 32 (-2),

Ферзиковский район – 27 (-1),

Перемышльский район – 23 (-3),

Юхновский район – 20 (-3),

Жиздринский район – 18 (-3),

Хвастовичский район – 16 (-1),

Спас-Деменский район – 15 (-1),

Мещовский район – 13 (-1),

Мосальский район - 11 (-2),

Куйбышевский район – 9 (-1),

Ульяновский район – 8 (-1),

Износковский район – 7 (-1),

Барятинский район – 5 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 27 апреля 2021 года.

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