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В 21 районе Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.04.2021 15:42 0 555
В 21 районе Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 27 апреля, подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 897, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 69 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 32 070 калужан.

Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 311 калужан.

На лечении остаются 1516 человек.

В пяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 21 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 429 (+11 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 119 (-2),
  • Боровский район – 112 (-3),
  • Малоярославецкий район – 92 (+2),
  • Людиновский район – 85 (+13),
  • Дзержинский район – 79 (-4),
  • Кировский район – 71 (+8),
  • Сухиничский район – 67 (+2),
  • Козельский район – 65 (-10),
  • Жуковский район – 55 (-2),
  • Думиничский район – 50 (-4),
  • Бабынинский район – 47 (-3),
  • Медынский район – 41 (-5),
  • Тарусский район – 32 (-2),
  • Ферзиковский район – 27 (-1),
  • Перемышльский район – 23 (-3),
  • Юхновский район – 20 (-3),
  • Жиздринский район – 18 (-3),
  • Хвастовичский район – 16 (-1),
  • Спас-Деменский район – 15 (-1),
  • Мещовский район – 13 (-1),
  • Мосальский район - 11 (-2),
  • Куйбышевский район – 9 (-1),
  • Ульяновский район – 8 (-1),
  • Износковский район – 7 (-1),
  • Барятинский район – 5 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 27 апреля 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 27 апреля 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.04.2021 15:42 0 555
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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