В Калужской области 51 человек заразился коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 33 897, сообщает во вторник, 27 апреля, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 69 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 32 070 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 311 жителей нашего региона.

На лечении остается 1516 человек.

По всей России за сутки выявлен 8053 случая коронавируса. За весь период - 4 779 425. Выписаны за сутки – 8039, за весь период – 4 402 678. За последние сутки умерли 392 человека, за все время – 108 980.

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