В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 26 апреля, подтвердили 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 846, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 71 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 32 001 калужанин.

Подтверждены три новые смерти. Скончались 62-летний житель Калуги, 70-летний житель Малоярославецкого района и 87-летний пациент из Перемышльского района. В списке жертв ковида теперь 311 калужан.

На лечении остаются 1534 человека.

В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 418 (-15 к предыдущему дню),

Обнинск – 121 (-7),

Боровский район – 115 (-3),

Малоярославецкий район – 90 (-2),

Дзержинский район – 83 (+3),

Козельский район – 75 (+4),

Людиновский район – 72 (+2),

Сухиничский район – 65 (-2),

Кировский район – 63 (-2),

Жуковский район – 57 (-1),

Думиничский район – 54 (+1),

Бабынинский район – 50 (-1),

Медынский район – 46 (-1),

Тарусский район – 34 (-1),

Ферзиковский район – 28 (+1),

Перемышльский район – 26 (+2),

Юхновский район – 23 (+2),

Жиздринский район – 21 (+2),

Хвастовичский район – 17 (+3),

Спас-Деменский район – 16 (-1),

Мещовский район – 14 (-2),

Мосальский район - 13 (+1),

Куйбышевский район – 10 (+1),

Ульяновский район – 9 (+1),

Износковский район – 8 (-2),

Барятинский район – 6 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 апреля 2021 года.

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