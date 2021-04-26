В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 26 апреля, подтвердили 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 846, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровел 71 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 32 001 калужанин.
Подтверждены три новые смерти. Скончались 62-летний житель Калуги, 70-летний житель Малоярославецкого района и 87-летний пациент из Перемышльского района. В списке жертв ковида теперь 311 калужан.
На лечении остаются 1534 человека.
В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 418 (-15 к предыдущему дню),
- Обнинск – 121 (-7),
- Боровский район – 115 (-3),
- Малоярославецкий район – 90 (-2),
- Дзержинский район – 83 (+3),
- Козельский район – 75 (+4),
- Людиновский район – 72 (+2),
- Сухиничский район – 65 (-2),
- Кировский район – 63 (-2),
- Жуковский район – 57 (-1),
- Думиничский район – 54 (+1),
- Бабынинский район – 50 (-1),
- Медынский район – 46 (-1),
- Тарусский район – 34 (-1),
- Ферзиковский район – 28 (+1),
- Перемышльский район – 26 (+2),
- Юхновский район – 23 (+2),
- Жиздринский район – 21 (+2),
- Хвастовичский район – 17 (+3),
- Спас-Деменский район – 16 (-1),
- Мещовский район – 14 (-2),
- Мосальский район - 13 (+1),
- Куйбышевский район – 10 (+1),
- Ульяновский район – 9 (+1),
- Износковский район – 8 (-2),
- Барятинский район – 6 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 апреля 2021 года.
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