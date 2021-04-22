В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в четверг, 22 апреля, подтвердили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 627, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 31 701 калужанин.
Подтверждены две новые смерти. скончались 70-летний житель Калуги и 66-летний пациет из Мещовского района. В списке жертв ковида теперь 306 калужан.
На лечении остаются 1620 человек.
В шести районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 18 - снизилось, в двух - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 447 (-10 к предыдущему дню),
- Обнинск – 149 (-2),
- Боровский район – 127 (+4),
- Малоярославецкий район – 97 (+6),
- Дзержинский район – 86 (+1),
- Козельский район – 77 (-1),
- Людиновский район – 74 (-1),
- Сухиничский район – 70 (-1),
- Кировский район – 67 (-2),
- Жуковский район – 63 (-4),
- Думиничский район – 59 (-3),
- Бабынинский район – 54 (+1),
- Медынский район – 50 (+3),
- Тарусский район – 31 (0),
- Ферзиковский район – 26 (-2),
- Перемышльский район – 20 (-2),
- Юхновский район – 19 (0),
- Жиздринский район – 18 (+1),
- Спас-Деменский район – 15 (-1),
- Мещовский район – 14 (-1),
- Хвастовичский район – 13 (-1),
- Мосальский район - 12 (-1),
- Износковский район – 10 (-1),
- Куйбышевский район – 9 (-1),
- Ульяновский район – 7 (-1),
- Барятинский район – 6 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 апреля 2021 года.
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