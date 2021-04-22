В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 22 апреля, подтвердили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 627, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 31 701 калужанин.

Подтверждены две новые смерти. скончались 70-летний житель Калуги и 66-летний пациет из Мещовского района. В списке жертв ковида теперь 306 калужан.

На лечении остаются 1620 человек.

В шести районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 18 - снизилось, в двух - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 447 (-10 к предыдущему дню),

Обнинск – 149 (-2),

Боровский район – 127 (+4),

Малоярославецкий район – 97 (+6),

Дзержинский район – 86 (+1),

Козельский район – 77 (-1),

Людиновский район – 74 (-1),

Сухиничский район – 70 (-1),

Кировский район – 67 (-2),

Жуковский район – 63 (-4),

Думиничский район – 59 (-3),

Бабынинский район – 54 (+1),

Медынский район – 50 (+3),

Тарусский район – 31 (0),

Ферзиковский район – 26 (-2),

Перемышльский район – 20 (-2),

Юхновский район – 19 (0),

Жиздринский район – 18 (+1),

Спас-Деменский район – 15 (-1),

Мещовский район – 14 (-1),

Хвастовичский район – 13 (-1),

Мосальский район - 12 (-1),

Износковский район – 10 (-1),

Куйбышевский район – 9 (-1),

Ульяновский район – 7 (-1),

Барятинский район – 6 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 апреля 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.