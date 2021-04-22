Еще два жителя Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 306, сообщили в четверг, 21 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших выросло до 33 627.

Выздоровели еще 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 31 701 калужанин.

На лечении остаются 1620 человек.

По всей России за сутки выявлены 8996 случаев коронавируса. За весь период - 4 736 121. Выписан за сутки – 8934, за весь период – 4 361 807. За последние сутки умерли 397 человек, за все время – 107 103.

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