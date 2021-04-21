Губернатор: В «Космосе» нет оттока хоккеистов

В социальных сетях глава Калужской области Владислав Шапша в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона. На этот раз пользователи не обошли стороной спортивную отрасль. Один из калужан пожаловался на непрофессионализм директора детско-юношеской школы «Космос» Николая Антохина. По словам жителя региона, дети массово бросают занятия хоккеем.

- Николай Антохин начал работать осенью прошлого года. Это небольшой срок. Насколько мне известно, массового оттока спортсменов нет. В начале учебного года было зачислено 233 хоккеиста. На 1 апреля этим видом спорта занимаются 240 детей. Как считают в профильном министерстве, результаты у воспитанников школы не ухудшились, - ответил на вопрос Владислав Шапша. - Я прошу министра спорта Олега Сердюкова, если это нужно, помочь директору. Но и Николая Антохина попрошу более активнее работать с родителями, общественностью. Рассказывать о том, что вы делаете, что вы планируете делать. Это даст свой результат.

Также губернатор отметил, что в сквере Волкова появится скейт-парк. Где обновится стадион и появится физкультурно-оздоровительный комплекс.