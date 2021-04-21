Путин упомянул Тарусу и Боровск в послании Федеральному Собранию

Президент России Владимир ПУТИН в среду, 21 апреля, в своем послании к Федеральному Собранию высоко оценил туристический потенциал двух городов в Калужской области – Тарусы и Боровска.

- А с учетом ресурсов инфраструктурных кредитов новый импульс получат целые туристические кластеры, - сказал глава государства. - Например, регионы Центральной России смогут на качественно новом уровне обустроить и расширить маршруты Золотого кольца, включая раскрытие туристического потенциала таких малых городов, как Таруса, Палех, Муром, Гороховец, Тутаев, Боровск. Получат развитие города Поволжья, курорты Крыма, вообще черноморского побережья и тихоокеанского побережья, такие наши здравницы, как Старая Русса в Новгородской области, Кавказские Минеральные Воды с их жемчужиной – Кисловодском.

Напомним, на днях Боровску присвоен статус исторического поселения федерального значения.