Боровску присвоен статус исторического поселения федерального значения

Город Боровск в Калужской области получил статус исторического поселения федерального значения. Соответствующий приказ министерства культуры России на днях опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Боровск стал 42 городом в стране и первым в нашем регионе, которому присвоен такой статус.

В 257-страничном приказе Минкульта подробно описаны границы поселения.

- Боровск - старинный русский город, в XIV-XV веках был одним из центров Серпуховско-Боровского княжества, - прокомментировали ситуацию в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - За свою долгую историю город многое пережил, становясь эпицентром значимых в масштабах всей страны событий. Здесь множество старинных зданий, имеющих историческую ценность. Из-за того, что город не имел определенного статуса, многие постройки могли быть попросту снесены.

Напомним, на получение подобного статуса власти рассчитывали еще в 2019 году.

Тогда начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений ЧУДАКОВ объяснял, что получение статуса исторического поселения позволит привлекать дополнительное финансирование для сохранения и реставрации тех старинных объектов Боровска, которые не будут востребованы инвесторами.