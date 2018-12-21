Боровск планирует в 2019 году получить статус исторического поселения

21.12.2018 15:45 174

Проблемы сохранения исторического наследия города обсудили в Боровске в четверг, 20 декабря. В пресс-конференции приняли участие начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений ЧУДАКОВ и глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ.

Как мы уже рассказывали, ситуация со сносом старинных зданий в центре Боровска вызвала общественный резонанс. В соответствии с федеральной программой переселения из аварийного и ветхого жилья 17 старинных домов подлежали расселению и возможной ликвидации в дальнейшем. Но на их защиту встала общественность.

В ходе пресс-конференции Михаил Климов особо подчеркнул, что в настоящее время действует мораторий на снос важных для исторического облика поселения зданий, который продлится до получения Боровском статуса исторического поселения.

По словам Евгения Чудакова, этот статус город может получить уже в конце 2019 года. Министерством культуры Российской Федерации разрабатывается соответствующая документация.

- В мае этого года был заключен контракт, - пояснил Чудаков. - Проект предусматривает понятия: границы территории исторического поселения, предмет охраны, перечень градоформирующих объектов, то есть тех зданий, по которым реконструкция и ремонт должны проходить с соблюдением строгих процедур. Это позволит сохранить историческую среду.

Руководитель управления по охране объектов культурного наследия Калужской области также выразил надежду, что получение статуса исторического поселения позволит привлекать дополнительное финансирование для сохранения и реставрации тех старинных объектов Боровска, которые не будут востребованы инвесторами.