Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 21 декабря
$ 66.75 0.12
75.78 0.39
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Боровск планирует в 2019 году получить статус исторического поселения

21.12.2018 15:45 0 174
Боровск планирует в 2019 году получить статус исторического поселения

Проблемы сохранения исторического наследия города обсудили в Боровске в четверг, 20 декабря. В пресс-конференции приняли участие  начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений ЧУДАКОВ и глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ.

Как мы уже рассказывали, ситуация со сносом старинных зданий в центре Боровска вызвала общественный резонанс.  В соответствии с федеральной  программой переселения из аварийного и ветхого жилья 17 старинных домов подлежали расселению и возможной ликвидации в дальнейшем. Но на их защиту встала общественность.

В ходе пресс-конференции Михаил Климов особо подчеркнул, что в настоящее время действует мораторий на снос важных для исторического облика поселения зданий, который продлится до получения Боровском статуса исторического поселения.

По словам  Евгения Чудакова,  этот статус город может получить уже в конце 2019 года. Министерством культуры Российской Федерации разрабатывается соответствующая документация.

- В мае этого года был заключен контракт, - пояснил Чудаков. - Проект предусматривает понятия: границы территории исторического поселения, предмет охраны, перечень градоформирующих объектов, то есть тех зданий, по которым реконструкция и ремонт должны проходить с соблюдением строгих процедур. Это позволит сохранить историческую среду.

Руководитель управления по охране объектов культурного наследия Калужской области также выразил надежду, что получение статуса исторического поселения позволит привлекать дополнительное финансирование для сохранения и реставрации тех старинных объектов Боровска, которые не будут востребованы инвесторами.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: область
Еще новости из рубрики «Общество»

Что сейчас происходит на стройке Дворца спорта 21.12.2018 16:27

Новая техника поступила в аварийно-восстановительную службу Калужской области 21.12.2018 15:43

Предельный тариф на обращение коммунальных отходов утвердили в Калужской области 20.12.2018 17:15

Экологические классы предложили создать в калужских школах 20.12.2018 16:10

10 идей для уикенда в Калужской области 20.12.2018 11:42

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 21 декабря, 19:00
Каrаоке party
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
вт 25 декабря, 19:00
Праздник «Семейное Christmas Party»
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 22 декабря, 12:00
Военно-исторический фестиваль «Освобождение Калуги»
Калуга
вс 23 декабря, 17:00
Новогодняя афиша Калуги 2019: все мероприятия
Калуга
вс 23 декабря, 13:00
Новогодняя афиша Юхнова - 2019
г. Юхнов
вс 30 декабря, 08:30
Благотворительная акция "Светлый ангел"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
вс 30 декабря, 18:00
Новогодняя афиша Медыни
Калужская область
пн 07 января, 10:30
Реконструкия в честь Освобождения Мещовска от немецко-фашистских захватчиков.
Калужская область
пн 31 декабря, 22:00
Встреча Нового Года 2019 в Лаврово - Песочне
Лаврово - Песочня, база отдыха
ср 02 января, 11:00
Интерактивный спектакль "Новогодние приключения Ивана-Стрельца"
Орион, КЗТА
ср 02 января, 12:00
Городской досуговый проект «Новогоднее настроение»
Центральный парк культуры и отдыха

Для детей

сб 22 декабря, 10:00
«Космоспасение Деда Мороза»
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
сб 22 декабря, 11:00
Новогодний утренник и спектакль «Пастушка и трубочист»
Орион, КЗТА
сб 22 декабря, 11:00
Новогоднее представление «По следам Деда Мороза» и весёлая дискотека
Калужский театр кукол
сб 22 декабря, 14:00
«Празднуем Новый год в доме Циолковских»
Дом-музей К.Э. Циолковского

Концерты

пт 21 декабря, 21:00
Dёргать! 17 лет группе!
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 22 декабря, 21:00
LiRikA
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 22 декабря, 19:00
Балет "Щелкунчик"
Арена КТЗ, ДК
сб 22 декабря, 19:00
Концерт-презентация книги "Пять на пять" Захара Машненкова
Городской досуговый центр

Кино

Хроники хищных городов
Аквамен
Бамблби
Человек-паук: Через вселенные
Блоги компаний

Сбербанк и РБК запускают совместный проект в приложении Сбербанк Онлайн

Вчера 17:20
Новости компаний

Новый Интернет-провайдер в Кошелеве

«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя

За год калужане сгенерировали 60 Терабайт бесплатного интернет-трафика «Ростелекома»

«Новогодний шар удачи» от «Ростелекома» превращает бонусы в подарки к любимому празднику

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Ремонт стиральной машины: когда обращаться к мастеру и как предупредить поломки

Удаленное управление и контроль объектов в современных реалиях

Крупномерные деревья и особенности их пересадки в зимнее время года

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.