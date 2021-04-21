В 16 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в среду, 21 апреля, подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 570, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 31 626 калужан.
Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 304 калужанина.
На лечении остаются 1640 человек.
В семи районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 457 (+9 к предыдущему дню),
- Обнинск – 151 (+4),
- Боровский район – 123 (-4),
- Малоярославецкий район – 91 (-4),
- Дзержинский район – 85 (-4),
- Козельский район – 78 (-2),
- Людиновский район – 75 (-4),
- Сухиничский район – 71 (-3),
- Кировский район – 69 (-3),
- Жуковский район – 67 (-3),
- Думиничский район – 62 (-3),
- Бабынинский район – 53 (-2),
- Медынский район – 47 (-2),
- Тарусский район – 31 (-2),
- Ферзиковский район – 28 (-4),
- Перемышльский район – 22 (-2),
- Юхновский район – 19 (-1),
- Жиздринский район – 17 (-2),
- Спас-Деменский район – 16 (0),
- Мещовский район – 15 (0),
- Хвастовичский район – 14 (0),
- Мосальский район - 13 (+3),
- Износковский район – 11 (+2),
- Куйбышевский район – 10 (+2),
- Ульяновский район – 8 (+1),
- Барятинский район – 7 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 апреля 2021 года.
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