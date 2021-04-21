В 16 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 21 апреля, подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 570, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 31 626 калужан.

Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 304 калужанина.

На лечении остаются 1640 человек.

В семи районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 457 (+9 к предыдущему дню),

Обнинск – 151 (+4),

Боровский район – 123 (-4),

Малоярославецкий район – 91 (-4),

Дзержинский район – 85 (-4),

Козельский район – 78 (-2),

Людиновский район – 75 (-4),

Сухиничский район – 71 (-3),

Кировский район – 69 (-3),

Жуковский район – 67 (-3),

Думиничский район – 62 (-3),

Бабынинский район – 53 (-2),

Медынский район – 47 (-2),

Тарусский район – 31 (-2),

Ферзиковский район – 28 (-4),

Перемышльский район – 22 (-2),

Юхновский район – 19 (-1),

Жиздринский район – 17 (-2),

Спас-Деменский район – 16 (0),

Мещовский район – 15 (0),

Хвастовичский район – 14 (0),

Мосальский район - 13 (+3),

Износковский район – 11 (+2),

Куйбышевский район – 10 (+2),

Ульяновский район – 8 (+1),

Барятинский район – 7 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 апреля 2021 года.

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