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В 16 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.04.2021 14:25 0 1317
В 16 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 21 апреля, подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 570, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 31 626 калужан.

Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 304 калужанина.

На лечении остаются 1640 человек.

В семи районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 457 (+9 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 151 (+4),
  • Боровский район – 123 (-4),
  • Малоярославецкий район – 91 (-4),
  • Дзержинский район – 85 (-4),
  • Козельский район – 78 (-2),
  • Людиновский район – 75 (-4),
  • Сухиничский район – 71 (-3),
  • Кировский район – 69 (-3),
  • Жуковский район – 67 (-3),
  • Думиничский район – 62 (-3),
  • Бабынинский район – 53 (-2),
  • Медынский район – 47 (-2),
  • Тарусский район – 31 (-2),
  • Ферзиковский район – 28 (-4),
  • Перемышльский район – 22 (-2),
  • Юхновский район – 19 (-1),
  • Жиздринский район – 17 (-2),
  • Спас-Деменский район – 16 (0),
  • Мещовский район – 15 (0),
  • Хвастовичский район – 14 (0),
  • Мосальский район - 13 (+3),
  • Износковский район – 11 (+2),
  • Куйбышевский район – 10 (+2),
  • Ульяновский район – 8 (+1),
  • Барятинский район – 7 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 апреля 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 апреля 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.04.2021 14:25 0 1317
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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