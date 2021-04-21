В Калужской области 77 человек выздоровели от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 33 570, сообщает в среду, 21 апреля, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 31 626 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 304 жителя нашего региона.

На лечении остается 1640 человек.

По всей России за сутки выявлен 8271 случай коронавируса. За весь период - 4 727 125. Выписаны за сутки – 9644, за весь период – 4 352 873. За последние сутки умерли 399 человек, за все время – 106 706.

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