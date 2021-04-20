В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 20 апреля, подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 516, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 80 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 31 549 калужан.

Подтверждены две новые смерти. Скончались 78-летний житель Калуги и 63-лений пациент из Жуковского района. В списке жертв ковида теперь 304 калужанина.

На лечении остаются 1663 человека.

В пяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 18 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 448 (-5 к предыдущему дню),

Обнинск – 147 (+3),

Боровский район – 127 (-3),

Малоярославецкий район – 95 (-2),

Дзержинский район – 89 (-2),

Козельский район – 80 (0),

Людиновский район – 79 (+1),

Сухиничский район – 74 (-3),

Кировский район – 72 (-3),

Жуковский район – 70 (-3),

Думиничский район – 65 (-2),

Бабынинский район – 55 (-1),

Медынский район – 49 (+1),

Тарусский район – 33 (-2),

Ферзиковский район – 32 (+1),

Перемышльский район – 24 (+1),

Юхновский район – 20 (-1),

Жиздринский район – 19 (-1),

Спас-Деменский район – 16 (-1),

Мещовский район – 15 (-1),

Хвастовичский район – 14 (-2),

Мосальский район - 10 (-1),

Износковский район – 9 (-1),

Куйбышевский район – 8 (0),

Ульяновский район – 7 (-1),

Барятинский район – 6 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 апреля 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.