В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области во вторник, 20 апреля, подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 516, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 80 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 31 549 калужан.
Подтверждены две новые смерти. Скончались 78-летний житель Калуги и 63-лений пациент из Жуковского района. В списке жертв ковида теперь 304 калужанина.
На лечении остаются 1663 человека.
В пяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 18 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 448 (-5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 147 (+3),
- Боровский район – 127 (-3),
- Малоярославецкий район – 95 (-2),
- Дзержинский район – 89 (-2),
- Козельский район – 80 (0),
- Людиновский район – 79 (+1),
- Сухиничский район – 74 (-3),
- Кировский район – 72 (-3),
- Жуковский район – 70 (-3),
- Думиничский район – 65 (-2),
- Бабынинский район – 55 (-1),
- Медынский район – 49 (+1),
- Тарусский район – 33 (-2),
- Ферзиковский район – 32 (+1),
- Перемышльский район – 24 (+1),
- Юхновский район – 20 (-1),
- Жиздринский район – 19 (-1),
- Спас-Деменский район – 16 (-1),
- Мещовский район – 15 (-1),
- Хвастовичский район – 14 (-2),
- Мосальский район - 10 (-1),
- Износковский район – 9 (-1),
- Куйбышевский район – 8 (0),
- Ульяновский район – 7 (-1),
- Барятинский район – 6 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 апреля 2021 года.
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