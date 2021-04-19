Владислав Шапша: «Если мы не хотим вечно ходить в масках и соблюдать ограничения, нужно всем вместе поработать»

В понедельник, 19 апреля, в ходе заседания регионального правительства, которое провел губернатор Владислав ШАПША, обсуждался ход вакцинации населения Калужской области против новой коронавирусной инфекции.

По информации заместителя губернатора Константина Горобцова, в медицинских учреждениях региона развернуты 42 пункта вакцинации. Прививочные пункты работают ежедневно с 8 до 20 часов. На выездах организована работа трех мобильных пунктов и 46 мобильных бригад.

Планируется вакцинировать порядка 500 тысяч человек. Для выполнения плана вакцинации до 1 октября текущего года необходимо вакцинировать не менее 2600 человек в сутки.

В область поступило 92 512 доз вакцины «Спутник V». Привито 65 627 человек. Двумя компонентами вакцины - 42 541 человек.

Владислав Шапша отметил необходимость увеличения темпов проведения вакцинации населения. Он поручил руководителям муниципалитетов активнее организовать эту работу:

- «Хочу обратить внимание, что это ваша личная ответственность. Не нужно перекладывать ее на своих главных врачей.

При этом он предложил привлечь волонтеров и изыскать другие возможности для помощи медицинским работникам в заполнении необходимых при проведении прививочной кампании документов, чтобы они занимались в первую очередь вакцинацией, и в меньшей степени – не свойственными им функциями.

- Если мы не хотим вечно ходить в масках и соблюдать ограничения, нужно всем вместе поработать, - считает глава региона.

Особого внимания, по мнению Владислава Шапши, требуют маломобильные группы населения.

По информации профильных ведомств, всю необходимую информацию о таких жителях, желающих вакцинироваться, в поликлинику передают органы социальной защиты, которые осуществляют обслуживание на дому. Кроме того, сам маломобильный гражданин или его родственник по номеру телефона регистратуры могут вызвать мобильную прививочную бригаду для проведения вакцинации.

- Председатель правительства нашей страны обращал уже внимание на то, что вакцинация тех, кто не может прийти в поликлинику – пожилых людей, инвалидов – должна быть организована на дому, - рассказал губернатор. - Либо надо обеспечить им доставку до прививочного пункта.

Тем не менее, по его словам, ряд жителей области получили отказ в вакцинации на дому.

- Возьмите и проведите эту работу таким образом, чтобы жалоб не было. Люди хотят сделать прививку, имеют право на это. Работа эта должна быть организована в кратчайшие сроки, - поручил Владислав Шапша.