В Калуге 74 младенца родились за пять дней

За пять дней, с 13 по 17 апреля 2021 года, в Калуге родились 74 ребенка. Среди них 31 девочка и 43 мальчика, сообщает городское управление ЗАГС.

Вес самого маленького ребенка составил 2000 граммов, а самого большого - 4656 граммов. Самой молодой маме исполнилось 16 лет, а самой старшей - 42 года. Самому молодому папе - 19 лет, самому старшему - 47 лет.

Среди редких имен в ЗАГСе отметили следующие: Лана, Ибрагим, Микелина, Добрыня, Аделина, Николь, Есения, Мирон и Савелий.

Также с 13 по 17 апреля в Калуге сыграли 37 свадеб. Возраст самой молодой невесты - 16 лет, самой старшей - 46. Самому молодому жениху - 22 года, самому старшему - 54 года.