В Калужской области два человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 302, сообщили в воскресенье, 18 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено еще 59 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 33 407.

Выздоровели еще 86 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 31 386 калужан.

По всей России за сутки выявлены 8632 случаев коронавируса. За весь период - 4 702 101. Выписаны за сутки – 7391, за весь период – 4 326 780. За последние сутки умерли 389 человек, за все время – 105 582.