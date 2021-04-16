В Калужской области овощи, яйца и печенье подорожали больше всего за неделю

В магазинах Калужской области за неделю, с 7 по 14 апреля, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Об этом в пятницу сообщили в правительстве региона по итогам заседания оперативного штаба по мониторингу цен, которое провел исполняющий обязанности министра конкурентной политики региона Сергей ЧЕРИКАНОВ.

Увеличились цены на рис шлифованный – на 1,8%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – на 1,7%, печенье – на 2,8%, яйца куриные – на 3%, молоко питьевое пастеризованное – на 0,6%, творог – на 0,7%, капусту свежую – на 9,3%, морковь – на 3%. Уменьшились цены на чай черный – на 2,3%.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 45,45 руб./кг, масло подсолнечное – 95,15 руб./кг, на яйца куриные – 71,21 руб./дес.

Минимальные цены (по состоянию на 12 апреля) среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на консервы мясные и овощные для детского питания, масло подсолнечное, смеси сухие молочные для детского питания, яйца куриные, сахар-песок, печенье, муку пшеничную, крупу гречневую-ядрицу, яблоки. Максимальные – на свежие огурцы.

Дефицита продовольственных товаров на территории области нет.

На рынке нефтепродуктов с 7 по 14 апреля оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область (по состоянию на 5 апреля) занимала седьмое место по бензину автомобильному (46,61 руб./л) и второе место по дизельному топливу (47,02 руб./л).