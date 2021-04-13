В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 13 апреля, подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 108, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 69 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 30 991 калужанин.

Подтверждены три новые смерти. Умерли 72-летний житель Калуги, 94-летний житель Обнинска и 60-летний пациент из Дзержинского района. В списке жертв теперь 298 калужан.

На лечении остается 1819 человек.

В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 447 (+12 к предыдущему дню),

Обнинск – 155 (+1),

Боровский район – 141 (+1),

Малоярославецкий район – 120 (+13),

Дзержинский район – 97 (+11),

Козельский район – 89 (-4),

Людиновский район – 86 (+5),

Сухиничский район – 83 (-7),

Кировский район – 82 (+10),

Жуковский район – 81 (-11),

Думиничский район – 62 (-2),

Бабынинский район – 59 (-1),

Медынский район – 44 (-2),

Тарусский район – 39 (+1),

Ферзиковский район – 33 (-2),

Юхновский район – 32 (+7),

Перемышльский район – 30 (-23),

Жиздринский район – 22 (-12),

Спас-Деменский район – 21 (-1),

Хвастовичский район – 20 (-1),

Мещовский район – 17 (-1),

Мосальский район - 15 (-2),

Куйбышевский район – 13 (-1),

Износковский район – 12 (-1),

Ульяновский район – 10 (-1),

Барятинский район – 9 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 апреля 2021 года.

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