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В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.04.2021 17:02 0 1069
В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 13 апреля, подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 108, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 69 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 30 991 калужанин.

Подтверждены три новые смерти. Умерли 72-летний житель Калуги, 94-летний житель Обнинска и 60-летний пациент из Дзержинского района. В списке жертв теперь 298 калужан.

На лечении остается 1819 человек.

В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 447 (+12 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 155 (+1),
  • Боровский район – 141 (+1),
  • Малоярославецкий район – 120 (+13),
  • Дзержинский район – 97 (+11),
  • Козельский район – 89 (-4),
  • Людиновский район – 86 (+5),
  • Сухиничский район – 83 (-7),
  • Кировский район – 82 (+10),
  • Жуковский район – 81 (-11),
  • Думиничский район – 62 (-2),
  • Бабынинский район – 59 (-1),
  • Медынский район – 44 (-2),
  • Тарусский район – 39 (+1),
  • Ферзиковский район – 33 (-2),
  • Юхновский район – 32 (+7),
  • Перемышльский район – 30 (-23),
  • Жиздринский район – 22 (-12),
  • Спас-Деменский район – 21 (-1),
  • Хвастовичский район – 20 (-1),
  • Мещовский район – 17 (-1),
  • Мосальский район - 15 (-2),
  • Куйбышевский район – 13 (-1),
  • Износковский район – 12 (-1),
  • Ульяновский район – 10 (-1),
  • Барятинский район – 9 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 апреля 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 апреля 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.04.2021 17:02 0 1069
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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