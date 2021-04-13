В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области во вторник, 13 апреля, подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 108, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 69 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 30 991 калужанин.
Подтверждены три новые смерти. Умерли 72-летний житель Калуги, 94-летний житель Обнинска и 60-летний пациент из Дзержинского района. В списке жертв теперь 298 калужан.
На лечении остается 1819 человек.
В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 447 (+12 к предыдущему дню),
- Обнинск – 155 (+1),
- Боровский район – 141 (+1),
- Малоярославецкий район – 120 (+13),
- Дзержинский район – 97 (+11),
- Козельский район – 89 (-4),
- Людиновский район – 86 (+5),
- Сухиничский район – 83 (-7),
- Кировский район – 82 (+10),
- Жуковский район – 81 (-11),
- Думиничский район – 62 (-2),
- Бабынинский район – 59 (-1),
- Медынский район – 44 (-2),
- Тарусский район – 39 (+1),
- Ферзиковский район – 33 (-2),
- Юхновский район – 32 (+7),
- Перемышльский район – 30 (-23),
- Жиздринский район – 22 (-12),
- Спас-Деменский район – 21 (-1),
- Хвастовичский район – 20 (-1),
- Мещовский район – 17 (-1),
- Мосальский район - 15 (-2),
- Куйбышевский район – 13 (-1),
- Износковский район – 12 (-1),
- Ульяновский район – 10 (-1),
- Барятинский район – 9 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 апреля 2021 года.
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