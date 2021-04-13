Стали известны подробности о трех новых жертвах коронавируса в Калужской области
Как мы уже рассказывали, в Калужской области 13 апреля подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 298. В министерстве здравоохранения региона уточнили, что умерли 72-летний житель Калуги, 94-летний житель Обнинска и 60-летний пациент из Дзержинского района.
Выявлено еще 60 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 33 108.
Выздоровели еще 69 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 30 991 калужанин.
На лечении остаются 1819 человек.
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