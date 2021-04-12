В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 12 апреля, подтвердили 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 048, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 67 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 30 922 калужанина.
Новых подтвержденных смертей не было. В списке умерших по-прежнему 295 калужан.
На лечении остается 1831 человек.
В семи районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 18 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 435 (+11 к предыдущему дню),
- Обнинск – 154 (+9),
- Боровский район – 140 (+2),
- Малоярославецкий район – 107 (-4),
- Козельский район – 93 (-2),
- Жуковский район – 92 (-2),
- Сухиничский район – 90 (-3),
- Дзержинский район – 86 (-1),
- Людиновский район – 81 (-1),
- Кировский район – 72 (-2),
- Думиничский район – 64 (-2),
- Бабынинский район – 60 (-1),
- Перемышльский район – 53 (+1),
- Медынский район – 46 (-2),
- Тарусский район – 38 (-2),
- Ферзиковский район – 35 (-2),
- Жиздринский район – 34 (+1),
- Юхновский район – 25 (-2),
- Спас-Деменский район – 22 (+1),
- Хвастовичский район – 21 (+1),
- Мещовский район – 18 (-1),
- Мосальский район - 17 (-2),
- Куйбышевский район – 14 (-1),
- Износковский район – 13 (-3),
- Ульяновский район – 11 (-1),
- Барятинский район – 10 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 апреля 2021 года.
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