В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 12 апреля, подтвердили 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 048, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 67 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 30 922 калужанина.

Новых подтвержденных смертей не было. В списке умерших по-прежнему 295 калужан.

На лечении остается 1831 человек.

В семи районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 18 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 435 (+11 к предыдущему дню),

Обнинск – 154 (+9),

Боровский район – 140 (+2),

Малоярославецкий район – 107 (-4),

Козельский район – 93 (-2),

Жуковский район – 92 (-2),

Сухиничский район – 90 (-3),

Дзержинский район – 86 (-1),

Людиновский район – 81 (-1),

Кировский район – 72 (-2),

Думиничский район – 64 (-2),

Бабынинский район – 60 (-1),

Перемышльский район – 53 (+1),

Медынский район – 46 (-2),

Тарусский район – 38 (-2),

Ферзиковский район – 35 (-2),

Жиздринский район – 34 (+1),

Юхновский район – 25 (-2),

Спас-Деменский район – 22 (+1),

Хвастовичский район – 21 (+1),

Мещовский район – 18 (-1),

Мосальский район - 17 (-2),

Куйбышевский район – 14 (-1),

Износковский район – 13 (-3),

Ульяновский район – 11 (-1),

Барятинский район – 10 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 апреля 2021 года.

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