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В Калужской области количество заболевших коронавирусом превысило 33 тысячи

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.04.2021 11:04 6 1726
В Калужской области количество заболевших коронавирусом превысило 33 тысячи

В Калужской области за последние сутки подтвердили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 33 048, сообщает в понедельник, 12 апреля, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 67 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 30 922 калужанина.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 295 жителей нашего региона.

На лечении остается 1831 человек.

калуга коронавирус статистика 12 апреля 2021 года

Официальные данные на 12 ареля 2021 года.

По всей России за сутки выявлены 8320 случаев коронавируса. За весь период - 4 649 710. Выписаны за сутки – 6656, за весь период – 4 272 165. За последние сутки умерли 277 человека, за все время – 103 263.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.04.2021 11:04 6 1726
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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