В Калужской области количество заболевших коронавирусом превысило 33 тысячи

В Калужской области за последние сутки подтвердили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 33 048, сообщает в понедельник, 12 апреля, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 67 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 30 922 калужанина.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 295 жителей нашего региона.

На лечении остается 1831 человек.

Официальные данные на 12 ареля 2021 года.

По всей России за сутки выявлены 8320 случаев коронавируса. За весь период - 4 649 710. Выписаны за сутки – 6656, за весь период – 4 272 165. За последние сутки умерли 277 человека, за все время – 103 263.

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