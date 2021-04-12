В Калужской области привились от коронавируса почти 60 тысяч человек

К понедельнику, 12 апреля, в Калужской области прививку от коронавируса сделали почти 60 тысяч человек. Об этом сообщило правительство региона.

Там отметили, что с начала апреля 703 калужанина заболели ковидом. Это на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Решающую роль играет соблюдение правил безопасности и участие все большего числа жителей в вакцинации, - подчеркнули в правительстве. - Привились уже почти 60 тысяч человек, их них 65% – двумя компонентами.

Статистика правительства Калужской области о заболеваемости коронавирусом в регионе.

Напомним, в понедельник количество выявленных случаев COVID-19 в Калужской области превысило 33 тысячи.

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