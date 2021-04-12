В Калуге за пять дней родились две двойни

За пять дней, с 6 по 10 апреля, в Калуге родились 74 ребенка – 38 девочек и 36 мальчиков. Среди них было две двойни, сообщает городское управление ЗАГС.

Минимальный вес ребенка составил 1100 граммов, максимальный - 4960 граммов.

Самой молодой маме исполнился 21 год, самой старшей - 44 года. Самому молодому папе - 19 лет, самому старшему - 49 лет.

Среди редких имен, которыми назвали детей, в ЗАГСе отметили следующие: Юлиана, Есения, Аврора, Ефросинья, Мирон, Леон, Мила, Роберт, Роза, Ариана и Мелания.

За эти пять дней в Калуге сыграли 24 свадьбы.

Самым молодым жениху и невесте исполнилось 22 года. Самой старшей невесте - 64 года, самому старшему жениху - 65 лет.