В 16 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в субботу, 10 апреля, подтвердили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 932, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 68 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 30 784 калужанина.

Новых подтвержденных смертей не было. В списке умерших по-прежнему 295 калужан.

На лечении остаются 1853 человека.

В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 429 (+3 к предыдущему дню),

Обнинск – 150 (+2),

Боровский район – 140 (+2),

Малоярославецкий район – 109 (+1),

Козельский район – 98 (+1),

Жуковский район – 93 (-2),

Сухиничский район – 92 (+2),

Дзержинский район – 88 (-1),

Людиновский район – 83 (-3),

Кировский район – 72 (-4),

Думиничский район – 67 (-4),

Бабынинский район – 59 (-7),

Перемышльский район – 50 (-3),

Медынский район – 47 (-1),

Тарусский район – 39 (-1),

Ферзиковский район – 35 (-2),

Жиздринский район – 34 (+7),

Юхновский район – 29 (-2),

Спас-Деменский район – 23 (-1),

Хвастовичский район – 23 (+5),

Мещовский район – 21 (-1),

Мосальский район - 18 (-1),

Износковский район – 17 (+2),

Куйбышевский район – 15 (-2),

Барятинский район – 12 (-1),

Ульяновский район – 10 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 10 апреля 2021 года.

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