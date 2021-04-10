В 16 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в субботу, 10 апреля, подтвердили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 932, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 68 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 30 784 калужанина.
Новых подтвержденных смертей не было. В списке умерших по-прежнему 295 калужан.
На лечении остаются 1853 человека.
В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 429 (+3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 150 (+2),
- Боровский район – 140 (+2),
- Малоярославецкий район – 109 (+1),
- Козельский район – 98 (+1),
- Жуковский район – 93 (-2),
- Сухиничский район – 92 (+2),
- Дзержинский район – 88 (-1),
- Людиновский район – 83 (-3),
- Кировский район – 72 (-4),
- Думиничский район – 67 (-4),
- Бабынинский район – 59 (-7),
- Перемышльский район – 50 (-3),
- Медынский район – 47 (-1),
- Тарусский район – 39 (-1),
- Ферзиковский район – 35 (-2),
- Жиздринский район – 34 (+7),
- Юхновский район – 29 (-2),
- Спас-Деменский район – 23 (-1),
- Хвастовичский район – 23 (+5),
- Мещовский район – 21 (-1),
- Мосальский район - 18 (-1),
- Износковский район – 17 (+2),
- Куйбышевский район – 15 (-2),
- Барятинский район – 12 (-1),
- Ульяновский район – 10 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 10 апреля 2021 года.
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